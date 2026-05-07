La patronal polaca estima daños de hasta 1,3 billones de euros en caso de guerra con Rusia

El contenido del informe, que se centra en los costes económicos que provocaría una guerra con Rusia, se abordó en el marco del evento Defence24 Days, celebrado en Varsovia y que supone una de las conferencias más relevantes del sector de seguridad en el este europeo.

El estudio analiza en concreto el impacto económico a través de tres escenarios críticos en orden creciente de gravedad.

La proyección más pesimista se refiere a una guerra a gran escala, que incluiría una invasión total por parte de Rusia, acarrearía una devastación masiva de las principales zonas urbanas y un coste material estimado en 1,3 billones de euros.

En las zonas de primera línea de combate o donde se opusiera una resistencia prolongada, el 80 % de las construcciones quedarían destruidas y la economía se reduciría a su mínima expresión, con un desempleo del 43 % de la población, la moneda local colapsada y una dolarización de las transacciones.

En la posguerra de este último escenario, se creer que solo la reconstrucción de la infraestructura crítica requeriría unos 698.000 millones de euros.

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Los expertos advierten que además de las pérdidas materiales, Polonia sufriría un trauma social y nacional similar al que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, lo que provocaría el éxodo permanente de trabajadores cualificados, algo que bloquearía cualquier posibilidad de desarrollo durante décadas.

En el caso de lo que el informe denomina "agresión limitada", se pronostican ataques de precisión contra infraestructuras energéticas que provocarían daños por valor de 186.000 millones de euros.

El producto interior bruto (PIB) polaco caería un 11,2 % en el primer año, la inflación escalaría al 80 % y la deuda pública alcanzaría el 85 % del PIB, con el efecto adicional de una parálisis logística que elevaría los costes del transporte un 30 %.

Si se produjese una "invasión regional", escenario más parecido a la actual situación en Ucrania, el documento especula con la ocupación del noreste polaco, los territorios más cercanos al enclave ruso de Kaliningrado.

En ese caso, el PIB se desplomaría un 29,4 % en menos de dos años y la inflación llegaría al 160 %, con un mayor impacto para la población civil y el desplazamiento de dos millones de personas, así como la destrucción de las comunicaciones en el mar Báltico y la subida en un 90 % de los costes del transporte internacional en el norte de Europa.