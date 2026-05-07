La periodista Soledad Gallego-Díaz, homenajeada en el centenario de la FIP en París

Durante el trigésimo segundo congreso de la FIP, que coincide con el 100 aniversario de su fundación en la capital francesa, Gallego-Díaz fue conmemorada como una "figura destacada del periodismo en lengua española".

Así la describió el ex secretario general adjunto de la FIP Paco Audije, impulsor de la iniciativa e interventor durante el acto, que asistió al evento como delegado de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

"Era una periodista de la vieja escuela, pero con una escritura siempre joven. Serena al escribir y al afrontar las noticias", afirmó Audije en declaraciones a EFE.

Audije también reivindicó la trayectoria de Gallego-Díaz y su defensa "de la independencia profesional", que definió como "la antítesis" de "las tendencias actuales del periodismo polarizado".

El homenaje se produjo en la última jornada del centenario de la FIP, un evento de cuatro días donde se ha elegido a la nueva presidenta de la organización, la periodista y sindicalista Zuliana Lainez (Lima, 1977), primera mujer latinoamericana en ocupar el cargo.

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Gallego-Díaz fue directora del diario El País entre 2018 y 2020, directora adjunta con tres directores distintos y corresponsal en ciudades como Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

En 2018 fue galardonada con el premio Ortega y Gasset del periodismo a su trayectoria profesional, durante la cual publicó en exclusiva el borrador de la Constitución española de 1978 y cubrió eventos tan notables como el atentado del 11-S en Nueva York o el fin de la URSS.