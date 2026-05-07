La petrolera Vista concreta la compra a Equinor de activos en Argentina

Vista informó en un comunicado que cerró la adquisición a Equinor de una participación del 25,1 % en el bloque Bandurria Sur y de una participación del 35 % en el bloque Bajo del Toro.

La compañía, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Nueva York y México, precisó que el precio de compra fue de 712 millones de dólares.

Para cerrar la operación, la petrolera hizo un pago a Equinor en efectivo de 387 millones de dólares y la entrega de 6.223.220 ADS ('american depositary shares', acciones de empresas no estadounidenses custodiadas por un banco de los Estados Unidos) representativas de acciones serie A de Vista.

Adicionalmente, Vista pagó 131 millones de dólares correspondientes a ajustes habituales en efectivo, deuda, capital de trabajo, contribuciones, entre otros ítems usuales en este tipo de transacciones.

Al 31 de marzo pasado, el bloque Bandurria Sur contaba con 210 pozos en producción.

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Durante el primer trimestre de este año, el bloque produjo 82.300 barriles de petróleo equivalente por día.

Por su parte, al 31 de marzo pasado Bajo del Toro contaba con 23 pozos en producción y en el primer trimestre produjo 5.400 barriles de petróleo equivalente diarios.

Vista, presidida por el argentino Miguel Galuccio, concentra sus operaciones en Vaca Muerta, donde lleva invertidos unos 6.890 millones de dólares, y se mantiene como el segundo mayor productor de petróleo no convencional de Argentina.

Su producción total de hidrocarburos durante el primer trimestre de este año fue de 134.741 barriles equivalentes de petróleo diarios, con un aumento interanual del 67 %.

La compañía registró en el primer trimestre del año una ganancia neta de 107,7 millones de dólares, un 30 % más que en igual período de 2025.