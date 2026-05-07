La UE y la UA impulsan un proyecto para reducir la resistencia a antimicrobianos en África

Camerún, Chad, Etiopía, Gabón, Mozambique, Sierra Leona, Uganda y Zimbabue se beneficiarán de la iniciativa, llamada Avance de la Capacidad Regional Integrada de los Laboratorios para el Control de la RAM (ARILAC, en inglés), indicaron en un comunicado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA.

El proyecto también cuenta con apoyo de la Sociedad Africana de la Medicina de Laboratorio (ASLM).

"Dado que la resistencia a los antimicrobianos sigue siendo una de las amenazas más acuciantes para la salud pública mundial, con graves implicaciones para los sistemas de salud, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica, ARILAC apoyará a los Estados miembros para reforzar la capacidad de los laboratorios de microbiología en materia de vigilancia de la RAM y atención clínica", detalló el comunicado.

Así, la UA y la UE buscan "generar datos fiables, representativos y oportunos" sobre la RAM, un término que se refiere a la capacidad de cualquier microorganismo (como bacterias, virus, hongos o parásitos) para resistir frente a fármacos.

Esos datos pueden servir como base para los planes nacionales y continentales frente a la "gran brecha de diagnóstico" en África, señaló la agencia.

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Un estudio realizado por los CDC de África y la ASLM reveló que, entre más de 50.000 laboratorios médicos analizados en catorce países africanos, solo un 1,3 % realizan "pruebas bacteriológicas rutinarias para detectar patógenos prioritarios en la resistencia a los antimicrobianos", lo que deja a más de 261 millones de personas sin acceso a servicios de diagnóstico RAM.

"Sin una inversión específica, se prevé que esta brecha se amplíe a medida que crezca la población. Solo un 20 % de estos laboratorios usa actualmente sistemas automatizados para la identificación de patógenos o las pruebas de sensibilidad antimicrobiana, lo que limita el diagnóstico a tiempo y debilita el tratamiento", advirtió el doctor Yenew Kebede, director en funciones del Centro de Diagnóstico y Sistemas de Laboratorio de los CDC de África.

Por su lado, Gianluca Azzoni, jefe de Política y Cooperación de la Delegación de la UE ante la UA, subrayó que el proyecto ayudará a "detectar la RAM con mayor antelación, generar mejores datos y actuar con más eficacia para proteger vidas y medios de subsistencia".