La ultraderecha alcanza nivel récord del 41 % en encuesta en estado Sajonia-Anhalt (este)

El 41 % -el doble de los últimos comicios- representa un nuevo récord en las encuestas para AfD que ocupa el primer lugar, claramente por encima de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz y del primer ministro regional, Sven Schulze, que llega sólo al 26 %.

Más abajo aparecen La Izquierda, con el 12 %, y el Partido Socialdemócrata (SPD), con el 7 %, mientras que Los Verdes y el Partido Liberal se quedarían sin representación parlamentaria al no alcanzar el umbral del 5 %.

En Sajonia Anhalt gobierna actualmente una coalición de la CDU, el SPD y el FDP. Las cifras de las encuestas actuales apuntan a una constelación complicada para formar mayorías puesto que la CDU tiene como principio -anclado en una resolución de un congreso del partido- no hacer coaliciones ni con la AfD ni con La Izquierda.

La alternativa sería probablemente un Gobierno de minoría de la CDU y el SPD tolerado por La Izquierda, un modelo que ya funciona en Sajonia, también en el este de Alemania.