La Unión por Mediterráneo adopta formalmente su plan de acción para gestionar catástrofes

El plan como tal fue aprobado el pasado mes de abril aunque entrará en vigor a partir de ahora después de que responsables políticos, expertos en protección civil y socios operativos de toda la zona le hayan dado el visto bueno definitivo en el tercer Taller euromediterráneo sobre riesgo de incendios que se celebra esta semana en Nicosia (Chipre), según la información facilitada por la UpM.

El documento proporciona "una hoja de ruta estructurada para fortalecer los sistemas de prevención, preparación, respuesta y recuperación", dando prioridad a los sistemas de alerta temprana, los ejercicios conjuntos, los marcos comunes de evaluación de riesgos y el desarrollo progresivo de un Marco Mediterráneo de Protección Civil que complementará el actual Mecanismo de Protección Civil de la UE.

Los debates de esta semana abordan riesgos como los generados por los incendios forestales o industriales, considerándolos como un desafío regional sistémico y apoyando la reacción a las catástrofes en una detección temprana vía satélite y el uso de inteligencia artificial, además de una gestión integrada de los incendios y los marcos de gobernanza transfronteriza.

El taller hace hincapié en la importancia de afrontar las catástrofes industriales -en plantas químicas, instalaciones portuarias o infraestructuras energéticas, por ejemplo- con rapidez porque "cruzan fronteras en minutos, no en horas: una lección que el Mediterráneo ha aprendido repetidamente".

Además, subraya "la creciente exposición de la región" teniendo en cuenta que 2025 "fue la peor temporada de incendios forestales registrada en la UE" con más de un millón de hectáreas quemadas en los Estados miembros, lo que supone la cifra más alta desde que comenzaron los registros sistemáticos en 2006.

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El próximo paso de la UpM, que reúne a los 27 países miembros de la Unión Europea y 16 del Mediterráneo meridional y oriental, será el lanzamiento oficial este mismo año de un centro permanente para coordinar la lucha aérea contra el fuego: la Estación Aérea Regional contra Incendios.