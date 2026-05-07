Las iglesias cristianas de España se unen para rechazar la criminalización de inmigrantes

La Conferencia Episcopal Española (católica) y las otras iglesias cristianas presentaron un informe sobre la acogida, integración y promoción de los inmigrantes, elaborado por la Mesa de Diálogo Interconfesional de España.
El objetivo es mostrar la labor social que prestan a estas personas desde hace decenios, los recursos de atención básica que ofrecen, educación, asesoramiento jurídico y espiritual, y espacios seguros de convivencia y pertenencia.
"Con humildad, pero con firmeza, afirmamos que muchas veces estamos allí donde no llegan las instituciones, ofreciendo ayuda directa y apoyo humano a quienes más lo necesitan", subraya el documento.
Apunta, además, que su responsabilidad no termina en la acción directa: "Sentimos el deber de levantar la voz frente a las injusticias, la discriminación y las políticas que marginan o deshumanizan a las personas migrantes".
El informe se presenta en pleno procedimiento de regularización de al menos medio millón de inmigrantes aprobado por el Gobierno español, muy criticado por políticos conservadores y de la extrema derecha que avisan de que supondrá una sobrecarga para los servicios públicos.
Por ello, las iglesias cristianas piden "leyes justas, caminos seguros de migración y políticas de integración real, sin criminalización ni exclusión".
"Desde nuestra fe, afirmamos que toda persona, independientemente de su origen o situación administrativa, merece ser tratada con respeto, justicia y compasión", resaltan.
Asimismo, reclaman "prudencia y responsabilidad" en el tratamiento de la información en torno a los extranjeros e invitan a "mostrar el rostro humano de la migración, lejos de prejuicios y estigmatizaciones".
Consideran necesario seguir avanzando en la igualdad de derechos y de oportunidades, en la mejora de la integración sociocultural y en el respeto mutuo. Proponen, entre otras iniciativas, programas de integración con mediadores interculturales, acceso a la vivienda de alquiler "asequible" y formación para evitar el suicidio.
Leyeron el informe, firmado por once entidades religiosas, representantes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la diócesis ortodoxa rumana de España y Portugal y de la Conferencia Episcopal.