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07 de mayo de 2026 a la - 19:35

Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 30,5 % para 2026

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Buenos Aires, 7 may (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado corrigieron al alza, hasta el 30,5 %, su pronóstico de inflación para este año en el país.

Por EFE

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 1,4 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de marzo.

Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en marzo pasado en el 32,6 % interanual y crecieron un 3,4 % con respecto a febrero último, según los últimos datos oficiales disponibles.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a abril de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el cuarto mes del año un 2,6 %, en comparación con marzo último.

El dato oficial de la inflación de abril será dado a conocer el próximo 14 de mayo.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 28 y el 30 de abril, los economistas privados proyectan para este mes de mayo una tasa de inflación del 2,3 %.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %, que ya quedará superada con el dato de abril.