Las regiones de la UE reivindican su papel para la reconstrucción de Ucrania

Durante un debate celebrado en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), líderes locales y regionales de la UE reafirmaron su compromiso con Kiev en presencia del viceministro ucraniano de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksii Riabykin, y destacaron que la descentralización es la piedra angular de la resiliencia del país.

La presidenta del CdR, Kata Tüttő, aseguró en su intervención que los avances en el proceso de recuperación de Ucrania "se lograrán a nivel local, en las ciudades y regiones que mantienen al país en funcionamiento y reconstruyen las comunidades".

Tüttő, quien representará a la Alianza Europea de Ciudades y Regiones para la Reconstrucción de Ucrania en la cumbre de junio, hizo un llamamiento a medidas concretas de solidaridad, instando a las entidades locales europeas a evaluar si pueden ampliar su apoyo material, especialmente ante las urgentes necesidades energéticas y en otros frentes que afronta el país ante la invasión rusa.

Por su parte, el viceministro Riabykin informó de que las necesidades económicas para la reconstrucción en la próxima década para Ucrania ascienden ya a 588.000 millones de dólares (unos 500.000 millones de euros), según evaluaciones conjuntas del Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas.

A pesar de los ataques sistemáticos a las infraestructuras, Riabykin destacó que las administraciones locales han logrado adaptar la gobernanza y los sistemas energéticos bajo condiciones de guerra.

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"Ucrania no es solo un receptor de ayuda, sino una fuente de experiencia práctica para los municipios europeos ante los crecientes desafíos de seguridad", afirmó.

Además de esta discusión sobre Ucrania, como medida concreta de la colaboración más estrecha que el Comité quiere emprender con autoridades locales ucranianas, esta institución de la UE inauguró hoy una oficina de representación de la ciudad de Bucha, tristemente conocida por la masacre de civiles que tuvo lugar entre febrero y marzo de 2022.

Con esta incorporación, ya son 15 las autoridades o asociaciones regionales y locales ucranianas que utilizan las instalaciones del CdR para coordinar sus esfuerzos diplomáticos y de reconstrucción en el corazón de Europa.