Lo último de crucero con hantavirus: sigue travesía hacia isla de Tenerife, donde fondeará

El crucero no atracará en el puerto de Granadilla de Abona, sino que fondeará en una zona aislada sin tocar la costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo para la población de las islas Canarias cuando llegue el crucero "es bajo".

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, lo conocemos (...) Esto no es el inicio de una pandemia como el covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", afirmó hoy la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

En esta misma línea, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias de España, Virginia Barcones, aseguró que no habrá "ninguna posibilidad de contacto" en el traslado de pasajeros, ni tampoco para la población canaria en general.

En el caso de los pasajeros españoles, la cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas, afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

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Diversos juristas y epidemiólogos consultados por EFE coinciden en que, llegado el caso, se pueden imponer cuarentenas obligatorias a los españoles, algo que permite la ley y que justifica tanto la protección de la salud pública, como para aplacar la "tensión social".

En estos momentos, el crucero sigue su navegación con 144 personas de diversas nacionalidades, de ellos los 14 españoles.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, contactó con sus homólogos de los países con pasajeros en el crucero afectado por el brote de hantavirus para agilizar su repatriación.

Las autoridades estadounidenses le comunicaron que enviarán un avión para repatriar a sus ciudadanos, según explicó el ministro, quien dijo que ya había contactado con los Países Bajos, Reino Unido y Canadá.

El pasajero contagiado que fue evacuado en avión desde Cabo Verde y tuvo que hacer un larga escala en Canarias debido a problemas técnicos en el aparato ya se encuentra en Países Bajos, a donde llegó en una segunda aeronave.

El MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur y durante este tiempo tres personas han fallecido y otras cuatro han presentado síntomas de distintos grados.

La primera víctima experimentó síntomas (fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve) y murió en el barco el 11 de abril. Su esposa fue la segunda en fallecer: desembarcó en la isla de Santa Elena (Atlántico sur) con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, donde falleció el 26 de abril. Ambos eran holandeses.

El tercer deceso (a bordo) fue el de una mujer alemana el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.

En el barco salieron de Ushuaia 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 38 filipinos (miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles.

El gobierno de Santa Elena (de soberanía británica) indicó que no hay casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en esta isla y que sigue de cerca al grupo que estuvo en contacto estrecho con los pasajeros que desembarcaron en este territorio para volver a sus países a través de Sudáfrica.