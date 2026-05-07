Los discos de la semana: Neil Diamond completa su trilogía y llega un Carín León más pop

'Muda' como la H de Hermosillo, localidad de la que es originario este artista mexicano, llega este disco que también alude a la muda que deja un animal que cambia de piel, pues su autor lo ve como una "evolución" hacia un estilo más pop tras haberse consagrado como uno de los embajadores mundiales de la música tradicional de su país.

Con su debut a la vista el próximo 4 de julio en el formato de concierto de estadio en Madrid, el mallorquín más internacional de la música vuelve menos de un año después de su exitoso 'Afrolova'25' con once nuevas canciones.

Leyenda viviente de la música, con más de 130 millones de discos vendidos en su carrera, el cantante, compositor y productor estadounidense completa con este álbum una trilogía forjada junto al no menos icónico productor Rick Rubin con diez temas escritos exclusivamente por el propio Diamond.

Aunque muchos se quedaran estancados en su archiconocido 'I Follow Rivers', la sueca no ha dejado de publicar discos aplaudidos por la crítica. Esta vez, tras sugerir que podría ser un cierre en mayúsculas a su carrera, se despide "de la niña que empezó tan joven" en solo 24 minutos de música catártica y maximalista con 17 músicos en la grabación.

La impulsora de la banda 4NonBlondes, una de las escasas referencias femeninas en el rock alternativo de los años 90, amén de aclamada productora y autora al servicio de artistas como Christina Aguilera o P!nk, publica su primer disco en solitario en 30 años aprovechando el documental sobre su carrera del mismo título.

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Tras salir de un bloqueo creativo, los autores de éxitos globales como 'Something Just Like This' o 'Closer' lanzan este EP de cinco canciones facturado junto a la cantante y compositora sueca Winona Oak, más conocida como Oaks, con la que ya trabajaron en 2018 en otro de sus temas más conocidos, 'Hope'.

La neozelandesa Hannah Harding, más conocida por su alter ego artístico referente del art-folk, llevaba cuatro años sin nuevo material. Vuelve junto al productor de sus últimos discos, John Parish, y arropando su sonido por lo general minimalista de nuevos instrumentos como el arpa o el "pedal-steel".

Este compositor y multiinstrumentista sevillano afincado en Mallorca pasó en tiempo récord de tener 2.000 seguidores a 120.000 en Instagram y lanza ahora el primero de sus dos proyectos discográficos para este año, un álbum instrumental combinando diversos estilos, con su personal forma de tocar la guitarra y composiciones llenas de misticismo.

Como su propio nombre indica, se trata de un álbum con algunas de las canciones más emblemáticas de películas, desde 'Can You Feel The Love Tonight' de 'El rey león' ('The Lion King') a 'As Time Goes By' de 'Casablanca', interpretadas por una de las voces más versátiles y reconocibles de la música estadounidense, siempre oscilando entre el pop y la lírica.

El dúo estadounidense de rock formado por los hermanos D'Addario prosigue la senda iniciada cuando firmaron por su actual sello de hacer los discos que ellos mismos querrían escuchar, con un sonido que remite a un pop de guitarras retro, pero mirando a la contemporaneidad.

La Premio Nacional de Músicas Actuales 2022 entrega un nuevo disco de estudio, el primero con composiciones propias en tres años, en este caso sobre la dualidad y el flujo líquido entre los aparentes extremos, con un espectáculo emocionante que ya ha presentado en recintos tan exclusivos como el Teatro Real de Madrid o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Dos años después de su debut con 'Pájaro azul', la singular voz del artista ibicenco tiene proyecto nuevo, este enfocado en la idea de los gestos libres y de que la belleza puede existir al margen de la productividad, la exposición o sacarle un rendimiento.