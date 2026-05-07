Los Premios Platino entregan sus primeros 21 galardones en una gala inaugural inédita

Aunque ya se conocían los 21 premiados, la mayoría en categorías técnicas, el evento sirvió para dar inicio a las actividades de los premios que culminarán el próximo sábado en la gran gala final que tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

Entre los más reconocidos en esta primera entrega, 'El Eternauta', la serie argentina que adapta la popular novela ilustrada de Héctor Germán Oesterheld, con cinco Platino técnicos de categorías televisivas, y la española 'Anatomía de un instante', adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, cuatro.

La gala, conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo, tuvo además un carácter reivindicativo en las voces de algunos de los galardonados, que hicieron un llamado al trabajo colectivo frente a la individualidad.

El presidente de Egeda, Enrique Cerezo, recordó que los Premios Platino nacieron con "una vocación cultural, de poner en común y en valor nuestras historias, nuestras voces y nuestra capacidad de la diversidad de culturas y sensibilidad".

Y por eso, "queremos seguir impulsando un espacio de encuentro para toda la comunidad iberoamericana, un espacio en el que el mérito, la creatividad, la excelencia encuentre siempre el reconocimiento que merece", añadió.

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Los premiados aprovecharon la oportunidad al recoger su galardón para reivindicar valores como el coraje, la valentía, el amor y la lucha, como elementos fundamentales de la vida, tal y como expresó la argentina Camila Plaate, reconocida por su papel en la película 'Belén'.

Como mejor actor de largometraje masculino, el español Álvaro Cervantes, actor de 'Sorda', pidió "un cine subtitulado y accesible para todos y todas, porque es un derecho".

La argentina Andrea Pietra y el uruguayo César Troncoso recogieron sus respectivos reconocimientos por sus personajes en 'El Eternauta'.

La actriz, muy emocionada al recibir su primer premio en 37 años de trabajo defendió frente a un " mundo tan poco empático, donde el individualismo es la base de todo", la salvación colectiva.

Una apuesta que Troncoso apoyó: "nada se hace solo en esta vida", recordó.

Antes de concluir la gala, Camila Plaate volvió a subir al escenario para recoger, esta vez acompañada de la actriz y directora Dolores Fonzi y de la productora Leticia Cristi el Premio al Cine y Educación en Valores para 'Belén'.

"Hace diez años en otros Premios Platino en Uruguay, Dolores (Fonzi) desplegó un cartel pidiendo libertad para Belén, y ahora estamos aquí", dijo Cristi, quien destacó que la cinta se está proyectando en escuelas, facultades y centros barriales. "Y se va a seguir haciendo. El cine importa, trae memoria, genera conciencia y tiende puentes", subrayó.

Los 15 premios restantes se anunciarán en la gala principal, del día 9 de mayo. Entre ellos estarán, en categorías televisivas, los premios de mejor serie, mejor serie de larga duración, mejor interpretación masculina y femenina, y mejor creador.

Además, el argentino Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de honor de esta edición y también se conocerán los seis premios del público.