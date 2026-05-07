"Megarreforma" de Kast pasa primer filtro en comisión parlamentaria con votos oficialistas

Presentado como proyecto de ley de 'Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social', el texto fue aprobado con ocho votos oficialistas a favor, cuatro en contra de la oposición de centroizquierda y una abstención del Partido de la Gente (PDG), que horas antes había advertido el retiro de su respaldo.

La iniciativa del Ejecutivo, que busca elevar el crecimiento mediante importantes rebajas tributarias como la reducción gradual del impuesto a las empresas del 27 % al 23 % y un crédito destinado a incentivar el empleo formal, recibió observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

EL CFA, creado en 2019 para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, consideró que el proyecto genera "un impacto fiscal neto negativo", en tanto que el FMI advirtió que se trata de un plan ambicioso que requiere esfuerzos para "alcanzar las metas de déficit y deuda".

La coalición gubernamental, integrada por el ultraderechista Partido Republicano de Kast y la derecha tradicional, no cuenta con mayoría en la Cámara Baja, por lo que necesita el respaldo de la extrema derecha libertaria —que no forma parte del Gobierno, aunque sí del oficialismo— y de sectores opositores, entre ellos el PDG.

La bancada del PDG, del excandidato presidencial Franco Parisi, acusó al Gobierno de no incorporación de ciertas medidas propuestas por el partido, y tras declaraciones cruzadas este jueves del propio Parisi, la posición en la votación quedó en una zona gris.

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El Ejecutivo considera clave la aprobación del proyecto para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 4 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

Desde la oposición ratificaron su rechazo y el senador Diego Ibáñez, del izquierdista Frente Amplio, pidió que no sea aprobada por la Sala.

"Hacemos un llamado a rechazar, en general, este proyecto que es regresivo y que no cuenta con la evidencia de ningún experto de prestigio a nivel internacional", afirmó.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la controvertida ley y advirtió que el Ejecutivo tiene otras herramientas administrativas para impulsar su agenda económica.

"Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos", afirmó.

En Chile, no obstante, solo las leyes aprobadas por el Congreso pueden establecer, modificar, reducir o eximir tributos.

El Gobierno aspira a que la reforma sea aprobada antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año.