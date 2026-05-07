Milei impulsará la creación de un nuevo régimen de incentivos para las grandes inversiones

"Estaremos mandando al Congreso una ley sobre 'súper RIGI', el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", dijo Milei a través de la red social X.

El presidente, quien no dio más precisiones sobre la iniciativa ni sobre los sectores a los que beneficiará, afirmó que, gracias al nuevo RIGI, se podrán "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que se multiplicará la cantidad de empleos".

El RIGI fue creado en 2024, por impulso del Gobierno de Milei, y busca promover iniciativas de gran envergadura en sectores clave como la minería y el de hidrocarburos.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

En febrero pasado, el Ejecutivo de Milei decidió extender hasta julio de 2027 el plazo para presentar proyectos al RIGI creado en 2024.

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Los proyectos presentados hasta ahora suman 36 e implican inversiones por unos 96.000 millones de dólares.

De ese total, el comité de evaluación aprobó hasta ahora a una docena de iniciativas, con inversiones que suman unos 27.000 millones de dólares.

El pasado miércoles, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, reveló que la petrolera estadounidense Chevron planea presentar un proyecto de inversión por 10.000 millones de dólares para su adhesión al RIGI.