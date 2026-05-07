OMS confía EEUU y Argentina reconsideren su salida del organismo tras brote de hantavirus

"Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener", dijo en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

El responsable de la OMS aseguró que ante el actual brote infeccioso "las cosas siguen igual que antes" en términos de información hacia ambos países, mientras que la organización ha recibido también cooperación técnica tanto de Washington, como de Buenos Aires.

"La misión de la OMS es ayudar a que el mundo sea un lugar seguro. Nuestra misión incluye a Estados Unidos, por lo que también queremos que la población estadounidense esté a salvo. Así que seguiremos colaborando por nuestra parte y proporcionando información para que la enfermedad no sea un problema en este país, ni en el resto del mundo", aseguró.

Tedros reflexionó sobre la necesidad de que se reconozca que "la seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier vacío, cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus".

"La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad", recalcó.

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Estados Unidos oficializó su salida de la OMS el pasado 22 de enero, un año después del anuncio de esta decisión, una condición para hacerla efectiva.

Sin embargo, una segunda condición legal es que el país que quiera retirarse de la organización debe estar al día con sus contribuciones obligatorias, lo que en el caso de Estados Unidos no ocurre.

Esta decisión ha privado a la OMS de cerca del 20 % de su financiación.

Por su parte, Argentina dio por concluido el procedimiento de salida de la OMS el pasado 17 de marzo, aunque aún se espera un pronunciamiento al respecto de la asamblea anual de la organización, que se iniciará el próximo día 18 en Ginebra.