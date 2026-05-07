ONU invierte 340 millones de dólares en su sede de Nairobi previo a la visita de Guterres

La inversión, aprobada por la Asamblea General, contempla 265,7 millones de dólares para nuevas instalaciones de conferencias y 66,2 millones para bloques de oficinas modernos y resistentes al clima, a los que se suman 11,2 millones aportados por la Agencia para los Refugiados (ACNUR).

El proyecto de 343,1 millones de dólares (unos 291,4 millones de euros) permitirá aumentar el número de salas de reuniones de 14 a 30 y elevar la capacidad de asientos de 2.000 a 9.000 delegados, incluyendo un Salón de la Asamblea con 1.600 plazas.

El complejo de Gigiri, que se asienta sobre 56,6 hectáreas donadas por el Gobierno de Kenia, alberga las sedes globales del Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) y de ONU-Hábitat junto a más de 4.000 empleados de 88 oficinas diferentes, apoyando operaciones en más de 160 países.

Esta operación transformará la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (UNON, en inglés) en el principal polo del organismo en el Sur Global, superando en capacidad operativa a la sede de Viena.

"La expansión de Nairobi refleja un cambio más amplio: acercar la toma de decisiones multilateral a las regiones más afectadas por los desafíos globales (...) posicionando a la UNON como el tercer centro global más grande de la ONU después de Nueva York y Ginebra", indicó la ONU en un comunicado.

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Guterres acompañará al presidente keniano, William Ruto, en la colocación de la primera piedra de este proyecto y participará en la cumbre África-Francia, encabezada por el mandatario francés Emmanuel Macron, lo que supone la primera edición de este foro en un país no francófono.

La cumbre, que se celebrará los próximos 11 y 12 de mayo, buscará soluciones apoyadas en las acciones de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, pero también del sector privado, en materia de paz, desarrollo sostenible y acción climática en el continente.

"Nairobi no es solo una ciudad anfitriona; es un centro estratégico para llevar a cabo el trabajo de las Naciones Unidas en el siglo XXI", destacó la directora general de UNON, Zainab Hawa Bangura.

La expansión del complejo de Gigiri responde a una reforma impulsada por Guterres para unificar servicios de recursos humanos, tecnología y logística en un solo centro con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de la organización a nivel mundial.