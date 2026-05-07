Peña destaca una relación de amistad "sólida" basada en libertad y democracia con Taiwán

En la ceremonia en la que recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, Peña subrayó que ambas naciones han sabido construir una relación basada en la confianza, la cooperación y una visión compartida de futuro.

"Paraguay y Taiwán comparten una amistad construida sobre una base sólida: democracia, libertad, confianza en las instituciones y la dignidad del trabajo duro", afirmó el mandatario paraguayo.

Peña agregó que la relación entre ambos "va mucho más allá de la formalidad diplomática" y "se manifiesta en acciones concretas, logros tangibles y oportunidades reales para ambas naciones".

Asimismo, otorgó a la cooperación con Taiwán un papel "natural y decisivo" en el proceso de transformación de Paraguay en un país orientado al talento, la tecnología, la fabricación de materiales, la energía limpia y la innovación.

En el mismo acto, la vicepresidenta taiwanesa, Hsiao Bi-khim, aseguró que el reconocimiento concedido a Peña refleja la asociación "sólida y duradera" entre ambas partes.

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“Taiwán y Paraguay comparten una asociación cercana y firme”, afirmó Hsiao, quien destacó además el compromiso común con la educación como una de las iniciativas conjuntas más significativas entre ambas partes.

Este mismo jueves, China instó a las autoridades de Paraguay a romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán y a situarse "del lado correcto de la historia", en el marco de la visita de Peña a la isla.

El presidente paraguayo llegó este jueves a Taiwán al frente de una delegación de más de 40 empresarios, en un viaje que tendrá una marcada agenda económica y diplomática, al tiempo que servirá para reafirmar una alianza que data desde 1957.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.