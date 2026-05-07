Perú y Brasil incautan nueve toneladas de droga en operativo conjunto en triple frontera

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú anunció en redes sociales que el operativo Espejo Mayo 2026, realizado en la zona del río Yavarí en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, ubicada en el departamento de Loreto, "afecta directamente la logística y operación de organizaciones criminales".

Durante el primer día de la operación, el pasado martes, se incautaron 985 kilos de droga, se destruyó un laboratorio rústico y se decomisaron insumos químicos, armas y material logístico utilizado por organizaciones criminales.

Al día siguiente, las autoridades incautaron aproximadamente ocho toneladas de marihuana, armamento de guerra, municiones, equipos tácticos y destruyeron un mega laboratorio y campamentos ilegales, "afectando de manera directa las capacidades operativas y logísticas de estas redes ilícitas".

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño Valdivia, destacó el despliegue operacional.

"El Perú, a través del Comando Conjunto, reafirma su compromiso de liderar esfuerzos coordinados, operaciones con visión estratégica integral, articulando capacidades terrestres, aéreas y fluviales para enfrentar amenazas transnacionales para la seguridad regional y el desarrollo sostenible de nuestros países", indicó.

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Añadió que continuarán ejecutando operaciones de interdicción, vigilancia y control en la Amazonía y la Triple Frontera de Perú, Brasil y Colombia.

La agencia estatal Andina agregó que el sector Defensa, a través del Comando Operacional de la Amazonía, el Comando Unificado PUMA, junto a la Policía Nacional del Perú, coordinaron la intervención de la Fuerza de Tarea Unificada 'Mariscal Ramón Castilla' y la Dirección Antidrogas, así como la Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú, y unidades del Ejército de Brasil.