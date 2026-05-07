Perú y España fortalecen en Lima su convenio de lucha contra la delincuencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó en un comunicado que el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, inauguró este encuentro, que se desarrollará también este viernes, donde participan delegaciones del Ministerio del Interior y la Policía de ambos países.

La jornada inaugural contó con la presencia del ministro del Interior, José Zapata; la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior de España, Elena Garzón; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola y el embajador de España en Perú, Alejandro Abellán, entre otras autoridades.

El comité de seguimiento de este convenio, que fue firmado en 2019 pero entró en vigor en 2023, aborda cinco ejes temáticos: crimen organizado transnacional, terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de drogas y cibercrimen y pornografía infantil.

Anderson aseguró que, frente a estos desafíos, Perú y España fortalecerán los mecanismos de cooperación para enfrentar estas amenazas y garantizar el bienestar ciudadano.

Por su parte, el ministro Zapata señaló que las organizaciones criminales operan con estructuras complejas y que la respuesta debe ser articulada, moderna y basada en la confianza múltiple, por lo que resaltó que esta reunión es una oportunidad concreta para evaluar avances y proyectar nuevas acciones conjuntas con España.

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"Hoy más que nunca, la delincuencia trasciende fronteras. Las organizaciones criminales operan con estructuras complejas, aprovechan las tecnologías y se adaptan constantemente. Frente a esta realidad, nuestras respuestas deben ser igualmente articuladas, modernas y basadas en la confianza mutua", indicó el ministro.

Agregó que esta reunión no es un acto protocolar más, es "una oportunidad concreta para evaluar avances y proyectar nuevas acciones conjuntas", precisó.

Este convenio, suscrito el 28 de febrero de 2019 y ratificado en 2023, es parte de uno de los ejes de la política exterior peruana, que está en línea con las políticas públicas en seguridad interna.