Petrolera YPF obtiene ganancias por 409 millones de dólares en el primer trimestre de 2026

El resultado muestra además una fuerte recuperación respecto a las pérdidas netas por 649 millones de dólares que había registrado en el cuarto trimestre de 2025.

De acuerdo con los estados contables difundidos por la compañía, con datos expresados en moneda estadounidense, en el primer trimestre la principal productora de hidrocarburos de Argentina registró una ganancia operativa de 878 millones de dólares, con un salto interanual del 357,3 % y una mejora del 50,3 % con respecto al último trimestre del 2025.

La compañía obtuvo en el primer trimestre un resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado positivo de 1.594 millones de dólares -el más alto de la historia de la petrolera para un primer trimestre-, con un alza interanual del 28 %.

En un comunicado, YPF dijo que este resultado fue impulsado "por el crecimiento de la producción de 'shale' (hidrocarburo no convencional), la desinversión de campos maduros, la fuerte reducción de costos operativos y un mejor entorno de precios".

En tanto, los ingresos de la petrolera ascendieron a 4.946 millones de dólares, con una subida interanual del 7 % y una mejora del 9 % si se compara con el cuarto trimestre de 2025.

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Por otra parte, YPF precisó que su deuda total ascendía a finales del primer trimestre a 8.425 millones de dólares, con un incremento del 1 % en comparación con igual período de 2025.

Además, indicó que sus inversiones bajaron un 19 % interanual en el primer trimestre, totalizando 980 millones de dólares, de los cuales el 78 % se destinó a las operaciones de la empresa en la colosal formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

"Se espera una aceleración de las inversiones durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento esperado en la producción de petróleo shale", afirmó la compañía.

YPF precisó que en los primeros tres meses del año su producción total de hidrocarburos fue de 525.000 barriles equivalentes por día, representando un descenso del 5 % interanual y un aumento del 8 % respecto al trimestre anterior.