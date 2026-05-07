Policía de Los Ángeles no es responsable de muerte de menor chilena en 2021, según jurado

Valentina Orellana Peralta, de 14 años, se encontraba de compras con su madre, Soledad Peralta, en una tienda en North Hollywood cuando el policía William Dorsey Jones, Jr., disparó su arma contra un sospechoso que había atacado brutalmente a otras dos mujeres en ese mismo lugar.

La madre y la hija se habían escondido en un vestidor, donde Jones no las podía ver. La bala rebotó contra una baldosa atravesó la pared y alcanzó a la adolescente.

La familia de la joven, que había emigrado desde Chile a EE.UU. seis meses antes de la tragedia, entabló una demanda civil contra el Departamento de Policía de Los Ángeles y la ciudad alegando que el agente había sido negligente y no debió actuar de forma precipitada.

En el juicio, los abogados de la ciudad defendieron que Jones creía que estaba enfrentándose a un hombre armado que ya había agredido a varias personas dentro de la tienda, aunque finalmente se determinó que Daniel Elena-Lopez, que también murió en el tiroteo, portaba solo un candado para bicicletas, no un arma de fuego.

El fiscal municipal Christian Bojorquez argumentó que si actúa con lentitud en situaciones de este tipo podría haber puesto en riesgo la vida de otras personas, según información citada por Los Ángeles Times.

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Los videos de las cámaras corporales de los agentes revelaron que el interior del probador en la tienda Burlington Coat Factory se hallaba fuera de la vista de los oficiales y justo detrás de donde Elena López se encontraba amenazante cuando le dispararon.

En al menos una de las llamadas al servicio de emergencias que se dieron ese día se reportó que había “un tipo con un arma” y se reportaron “sonidos de disparos”.

En su informe sobre el incidente, la Comisión de Policía de Los Ángeles justificó que Jones disparara una vez, pero que sus dos disparos posteriores estaban fuera de la política del LAPD.