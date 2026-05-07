Q'orianka Kilcher demanda a Cameron y Disney por uso de su rostro para personaje de Avatar

Kilcher afirma en su demanda, presentada en el tribunal federal para el Distrito Central de California, que poco después de actuar como Pocahontas en 'El nuevo mundo' de Terrence Malick, cuando tenía 14 años, Cameron extrajo sus rasgos faciales de una fotografía de un anuncio de promoción y ordenó que se usara como base para el personaje de Neytiri.

"Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso traspasa una línea muy importante. Este acto es profundamente reprobable", afirma la actriz en su demanda.

Reitera que "nunca" lo autorizó "ni en Avatar ni en ningún producto o promoción relacionada", de acuerdo con la revista Variety que obtuvo copia de la demanda.

Esa imagen se reprodujo en bocetos de producción, esculpida en maquetas tridimensionales, escaneada con láser para crear modelos digitales de alta resolución y distribuida entre varios proveedores de efectos visuales para conformar la imagen del personaje, destaca además Variety.

Luego se proyectó en cines, carteles, productos de marketing, secuelas y reestrenos.

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Kilcher conoció a Cameron en un evento benéfico en 2009, poco después del estreno de 'Avatar', y éste la invitó a visitar su oficina, lo que hizo una semana más tarde. Ese día el director no estaba pero su equipo le obsequió una copia enmarcada de un boceto que Cameron hizo acompañado por una nota con el mensaje;: "Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima".

"Cuando recibí el boceto de Cameron, pensé que era un gesto personal, a lo sumo una vaga inspiración relacionada con el casting y mi activismo", afirmó la actriz al tribunal.

Sin embargo, Kilcher se enteró de la verdad a finales del año pasado cuando vio un video de una entrevista a Cameron en las redes sociales, donde admite que "la fuente original fue una foto del LA Times, de una joven actriz llamada Q'orianka Kilcher. En realidad es ella… la parte inferior de su rostro. Tenía un rostro muy interesante", según la demanda.

Afirma que es "profundamente inquietante" saber que su rostro "fue tomado y utilizado sin mi conocimiento ni consentimiento para ayudar a crear un activo comercial que ha generado un enorme valor para Disney y Cameron".

"La denuncia describe un proceso creativo deliberado de conversión de analógico a digital que se apropió indebidamente de la identidad de la Sra. Kilcher", indicó Asher Hoffman, uno de los abogados de Kilcher, según Variety.

La actriz, que también asegura en la demanda que los acusados ​​violaron la ley de pornografía deepfake recientemente promulgada en California, reclama daños compensatorios y punitivos, la devolución de las ganancias por el uso de su imagen, medidas cautelares y rectificación pública.