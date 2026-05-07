Rosalía actuará en el estreno de la última temporada de la precuela de 'La casa de papel'

Fuentes próximas a la organización indicaron a EFE que los temas que interpretará cerrarán el espectáculo.

Rosalía llegó este jueves en avión privado a Sevilla (sur) y fue vista paseando por las calles de la ciudad, lo que levantó una gran expectación.

El estreno de 'Berlín y La dama del armiño' de este fin de semana ha revolucionado en los últimos días parte de la ciudad, desde que comenzó la instalación de un escenario sobre el río Guadalquivir en el que estaría prevista la actuación especial de un "artista internacional", según dijo la organización.

El sábado está previsto un gran evento titulado 'Jarana en el Guadalquivir' con una "actuación musical muy especial" a cargo de un "gran artista", cuyo nombre no se desveló oficialmente en un principio.

Las entradas gratuitas que han estado disponibles para 'Jarana en el Guadalquivir' están agotadas y, en la efervescencia que causó en redes sociales la posible presencia de Rosalía, también hay quien trató de venderlas por hasta 350 euros.