Rusia ingresó en abril un 39 % más en impuestos por ventas de petróleo y gas

Los ingresos fiscales totales procedentes de la producción y venta de petróleo y gas ascendieron a 855.600 millones de rublos (11.458 millones de dólares).

Las cifras corresponden a los contratos firmados en marzo, cuando el precio del crudo de los Urales llegó a vender a 77 dólares por barril a causa de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

Los expertos citados por el diario ruso Kommersant señalan que la disminución de los ingresos presupuestarios de hidrocarburos durante los primeros cuatro meses de este año, en comparación con el mismo período de 2025, persiste, pero se reducirá más rápidamente, ya que se prevé que Rusia embolse aún más por sus ventas de crudo en mayo.

El lunes Finanzas calculó el precio medio de venta del crudo de Urales en abril en 94.90 dólares por barril, cifra que utilizará para calcular los impuestos sobre el petróleo y el gas en mayo.

En marzo el Estado ruso ingresó 617.000 millones de rublos (8.263 millones de dólares), en febrero 432.000 millones (5.785 millones de dólares) y en enero fueron 393.000 millones (5.263 millones de dólares), según cifras oficiales.

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En abril del año pasado recibió 1,086 billones de rublos (14.544 millones de dólares) en impuestos por petróleo y gas.

Por otro lado, los ingresos presupuestarios también depende del volumen de producción y exportación, por lo que es posible que se vean negativamente afectados tras los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera y portuaria rusa.

Al mismo tiempo, el fortalecimiento del rublo tampoco favorece a la recaudación de Finanzas

El domingo, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, informó que el presupuesto nacional recibiría 200.000 millones de rublos (2.667 millones de dólares) adicionales debido al alza de los precios del petróleo.