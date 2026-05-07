Trump acusa a Irán de ataque fallido contra tres buques y amenaza con mayor fuerza militar

"Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo (...) Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

"Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!", sentenció el mandatario.

La reacción de Trump surge luego de un intercambio de ataques, que -de acuerdo con la versión del Comando Central estadounidense- se derivó de el intento de Irán por golpear los buques USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) que se encargan del bloqueo naval impuesto por Washington contra la república Islámica.

Trump se refirió a la destrucción de los misiles iraníes con ironía al decir que: "cayeron al océano con una belleza singular, como una mariposa que se posa en su tumba".

El mandatario aseguró -en una entrevista exclusiva con la cadena ABC- que pese al intercambio de ataques el alto el fuego, decretado el 8 de abril pasado, sigue vigente.

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Sin embargo, Irán -que aseguró que Estados Unidos atacó uno de sus principales puertos y un centro de control naval, así como a dos buques nacionales en Ormuz- calificó el incidente como una violación a la tregua.

En la víspera, Trump había expresado en la Casa Blanca que existían conversaciones avanzadas con Teherán para alcanzar un acuerdo.