Un funcionario británico de origen chino espió durante años a exiliados de Hong Kong

Chi Leung Wai, de 38 años, tenía acceso a las bases de datos de inmigración británicos gracias a su puesto como agente de fronteras en el aeropuerto londinense de Heathrow desde 2020. Utilizaba sus días y horas libres para navegar sin aparente control en busca de disidentes hongkoneses.

Wai se refería a los disidentes como "cucarachas" en sus contactos con un cómplice también británico-hongkonés e igualmente juzgado y encontrado culpable. Este, exoficial de la policía de Hong Kong, trabajaba oficialmente para la Oficina Comercial de Hong Kong en Londres.

Los dos lograron introducir a una tercera persona, en este caso un británico sin ascendencia china, en sus tareas de espionaje a activistas prodemocracia en China que han buscado refugio en el Reino Unido. Este último, un exmarine llamado Matthew Trickett, se suicidó al poco tiempo de ser detenido por la Policía antiterrorista.

Según la BBC, el MI5 británico (servicio de espionaje interior) conocía las actividades de Wai y sus cómplices desde 2024, cuando fueron sorprendidos persiguiendo a una notoria disidente hongkonesa, de la que localizaron su apartamento en Londres, aunque cuando irrumpieron en él, ella ya había huido. Fue en esa operación cuando Wai fue finalmente detenido.