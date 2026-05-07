Un hospital neerlandés confirma contagio de hantavirus en uno de los pasajeros del crucero

"El RIVM ha confirmado que el paciente ingresado tiene el hantavirus. Se ha informado al paciente", dijo el hospital Radboudumc, que no precisó si se trata de uno de los tres pasajeros evacuados a este país por avión desde Cabo Verde, que llegaron entre la víspera y esta mañana a Países Bajos, o uno de los que abandonaron el barco en la ruta.

El hospital recalcó que se han tomado "medidas de aislamiento apropiadas para evitar el contagio" en las instalaciones donde está ingresada esta persona, que está siendo tratada por un "equipo especializado y formado para cuidar pacientes con enfermedades infecciosas graves".

La confirmación de este nuevo caso de contagio se produce horas después de que una azafata neerlandesa fuese hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero, según las autoridades locales.

La afectada había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció el pasado 26 de abril.

La Organización Mundial de la Salud está rastreando a las cerca de 80 personas que estaban en el mismo avión que la azafata, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que este miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que llegue el sábado a la isla canaria de Tenerife.