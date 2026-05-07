Unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes están atrapados en el golfo Pérsico, afirma la OMI

"En este momento tenemos aproximadamente 20.000 tripulantes y unos 1.500 buques atrapados en el golfo Pérsico. Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países del mundo. Sin embargo, se ven atrapados por situaciones geopolíticas que son externas a ellos", afirmó Domínguez.

La industria marítima, "que provee más del 80 % de todos los productos" que se consumen diariamente en el mundo, "atraviesa circunstancias difíciles", agregó Domínguez durante el discurso inaugural de la Convención Marítima de las Américas, que reúne a navieras y operadores de 40 países en la capital panameña.

La crisis geopolítica en Oriente Medio "tiene un efecto inclusive en las negociaciones que nosotros llevamos a cabo en la Organización" Marítima Internacional, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la seguridad, protección del transporte marítimo y la prevención de la contaminación marina y atmosférica por parte de los buques, expresó Domínguez.

Ante esto, la OMI va a "aprender de todos estos retos", va a "mejorar la forma en que regula" siempre desde un punto de vista "pragmático, para mantener los objetivos de aumentar la seguridad, la protección, la sostenibilidad y sobre todo también la conservación del medio ambiente", afirmó Domínguez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Washington había mantenido en las últimas horas "conversaciones muy buenas" y que "muy posible" que llegaran "a un acuerdo" para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.