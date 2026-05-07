Zelenski informa de ataques ucranianos a hasta 2.000 kilómetros de sus fronteras

“Recientemente también ha habido importantes resultados en Cheliábinsk, a unos 1.800 kilómetros de distancia, además de en Ekaterimburgo, a cerca de 2.000 kilómetros de distancia”, dijo Zelenski en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El presidente ucraniano informó asimismo de un nuevo golpe este mismo jueves contra infraestructura petrolera de la ciudad rusa de Perm, “que está a más de 1.500 kilómetros de nuestra frontera”.
Este nuevo ataque a Perm -donde Ucrania ya alcanzó infraestructuras petroleras en los últimos días- fue confirmado también en su cuenta de Facebook por el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, más conocido como Madiar (“magiar”), que precisó que el objetivo golpeado fue un depósito del gigante energético ruso Lukoil.
Zelenski recordó también que Ucrania ha atacado con éxito recientemente otras infraestructuras en ciudades rusas como Novorosíisk, Krimsk y Tuapsé y en regiones como Samara o Nizhni Nóvgorod.