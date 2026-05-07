Zelenski no aclara si se sumará a la tregua unilateral rusa: Ucrania actuará "día a día"

“Ucrania actuará de forma justa, día a día”, escribió el presidente ucraniano en un mensaje en la red social X, acerca de la propuesta de tregua del Kremlin con motivo de las celebraciones del Día de la Victoria este sábado 9 de mayo.

Zelenski volvió a denunciar que Rusia no haya aceptado el alto el fuego propuesto por Kiev a partir de la medianoche del miércoles, acusó al Kremlin de "violarlo" e insistió en reclamar una pausa indefinida en las hostilidades para avanzar hacia el final de la guerra.

“Rusia sigue matando a gente al tiempo que está obsesionada de forma totalmente irracional con unas pocas horas de tregua en una zona de Moscú”, afirmó en referencia a la Plaza Roja de la capital rusa, en la que se celebra cada 9 de mayo un desfile militar para conmemorar la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

“De forma simétrica a los ataques rusos, continuaremos con nuestras sanciones de largo alcance”, dijo Zelenski a continuación, en alusión a los ataques con drones a las infraestructuras petroleras y militares de Rusia. “Y en respuesta a la voluntad de Rusia de avanzar hacia la diplomacia, procederemos por el camino de la diplomacia”, remachó.

Según Moscú, a pesar del alto el fuego temporal declarado por Zelenski, las fuerzas antiaéreas rusas derribaron un total de 347 drones ucranianos de ala fija la pasada noche, en uno de los mayores ataques de los últimos tiempos, y este jueves tumbaron 31 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú.

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El pasado año, aunque las partes no consensuaron una tregua por el Día de la Victoria, Kiev respetó las celebraciones y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, al que asistieron una treintena de líderes mundiales.