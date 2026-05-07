Zimbabue devolverá 67 fincas expropiadas a ciudadanos de cuatro países europeos en 2000

En una declaración ante el Parlamento, señaló el miércoles que el Ejecutivo restituirá esas granjas a nacionales de Dinamarca, Suiza, Alemania y los Países Bajos, pues estaban amparadas por acuerdos bilaterales de protección de inversiones, informaron este jueves medios locales.

En febrero del año pasado, el Gobierno zimbabuense anunció que destinó 145,9 millones de dólares (unos 124 millones de euros) a indemnizar a granjeros blancos procedentes de diferentes países europeos cuyas tierras fueron expropiadas en 2000.

Los seleccionados para recibir estas indemnizaciones proceden de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Suiza y otros países del este de Europa, indicó entonces el Ejecutivo del país sudafricano.

Así, Zimbabue busca resolver prolongadas disputas sobre la propiedad de la tierra y recuperar la confianza de los prestamistas internacionales y los mercados de capital para reestructurar una abultada deuda contraída tras incumplir pagos desde 1999.

Las dificultades para pagar esa deuda pendiente han impedido al país acceder a préstamos de instituciones como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El Gobierno del ya fallecido Mugabe, que dirigió el país con puño de hierro desde 1980 hasta 2017, cuando fue derrocado por los militares, expropió en el año 2000 a unos 4.000 agricultores blancos las tierras a las que habían accedido en la época colonial, momento en el que el país sufrió una recesión económica.

Los agricultores blancos desempeñaron un papel clave en la economía agrícola hasta el año 2000, produciendo tabaco y productos hortícolas como flores para la exportación.

La población indígena empezó a ocupar entonces de manera informal campos que quedaron vacíos.