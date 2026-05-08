Al menos 12 muertos en la RDC en otro ataque de un grupo armado ligado a Estado Islámico

Las ADF asaltaron la ciudad comercial de Biakato en el territorio de Mambasa, centrándose en el barrio periférico de Laliya, donde mataron a residentes e hirieron a otras dos personas con armas de fuego antes de saquear e incendiar viviendas y locales comerciales.

El administrador asistente del territorio de Mambasa, en la provincia de Ituri, el coronel Maxime Mpombwa, confirmó un balance provisional de 12 muertos y dijo que las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) intervinieron de forma rápida para evitar más daños, según recogen medios locales.

Mpombwa afirmó que las FARDC continúan persiguiendo a los asaltantes, acusó a habitantes de la ciudad de colaborar con los rebeldes y pidió a los residentes una movilización total junto al Ejército para poner fin a los actos de la milicia en Mambasa.

En contraste con los datos oficiales, el coordinador de la sociedad civil de Biakato, Yuma Ilurani, declaró a medios locales que la incursión dejó al menos 14 personas muertas.

"Lamentamos esta incursión de las ADF en Biakato, que ha causado la muerte de más de 14 personas e importantes daños materiales. Recomendamos a las FARDC destinadas en Biakato y sus alrededores perseguir al enemigo y neutralizarlo", dijo Ilurani.

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Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tienen sus sedes en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021 los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).