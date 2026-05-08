Alabama aprueba posponer primarias a la espera de nuevo mapa favorable a republicanos

Las primarias están programadas para el 19 de mayo bajo el mapa de distritos congresionales ordenado por una corte hasta 2030, pero el estado solicitó una revisión de sus distritos después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. desmantelara una parte fundamental de la Ley del Derecho al Voto de 1965.

Alabama, un estado del sur de Estados Unidos de mayoría blanca, cuenta con dos distritos principalmente negros desde 2023, cuando una corte ordenó ampliar esa cifra por motivos de representación racial.

Sin embargo, el Supremo anuló la semana pasada un mapa electoral de Luisiana con el argumento de que su diseño se basó excesivamente en criterios de igualdad racial, un factor que los republicanos en Alabama esgrimen para volver al mapa anterior, con un solo distrito de mayoría negra.

La medida aprobada hoy por el Senado de Alabama, de mayoría republicana, permitirá cambiar la fecha de las primarias en caso de que la Justicia indique que el estado puede volver a emplear los distritos congresionales trazados antes de 2023.

Aunque también está pendiente de su firma por la gobernadora estatal, Kay Ivey, los demócratas trasladaron hoy su fuerte oposición al proyecto de ley, al entender que reduce la representación de la comunidad de raza negra en los comicios.

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Además, indicaron que las papeletas para votar por correo ya habían sido repartidas, lo que trastocaría las elecciones.

La batalla en Alabama no es la única que se vive en Estados Unidos. Desde que el presidente, Donald Trump, instara a Texas a rediseñar su mapa electoral para aumentar el número de apoyos para los republicanos en el Congreso federal, otros estados han hecho lo mismo.

Texas, Florida, Carolina del Norte, Tennessee, Ohio y Misuri aprobaron nuevos mapas electorales que, según estimaciones, otorgarían al Partido Republicano unos 20 escaños.

Mientras que California y Nevada también pasaron leyes similares favorables al Partido Demócrata.

Misisipi también prepara sesiones extraordinarias para rediseñar sus nuevos mapas y en Carolina del Sur los legisladores republicanos han iniciado los pasos para modificarlos.

La ganancia de escaños puede ser clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, que renuevan por completo la Cámara de Representantes de Washington, actualmente con 217 republicanos, 212 demócratas, uno independiente y cinco asientos vacantes.

Entretanto, el Tribunal Supremo de Virginia anuló este viernes el mapa electoral que redistribuía los distritos en el estado y favorecía los intereses del partido demócrata de cara a las elecciones de medio mandato, donde podrían haber obtenido varios escaños más.