Argentina y Burford se preparan para un nuevo capítulo en el millonario litigio por YPF

Al presentar este viernes sus resultados trimestrales, Burford anunció que pedirá al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que el fallo dictado el 27 de marzo sea revisado por el pleno de jueces activos de ese juzgado.

La Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado argentino, considera que este tipo de recursos es de carácter excepcional, está reservado para situaciones extraordinarias y sujeto a estrictos requisitos que, a su juicio, no se encuentran presentes en este caso.

Si le rechazan este recurso, Burford dijo que tiene la opción de solicitar un permiso para apelar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque admitió que la posibilidad de una medida favorable en los tribunales estadounidenses "es baja en términos estadísticos".

El eje de la disputa es la nacionalización de YPF, dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford y la firma estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir por unos 16 millones de dólares los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

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Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

En los tribunales de Estados Unidos, Burford y Eaton reclamaron millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

La jueza Loretta Preska les dio la razón en 2023 y condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares, pero ese fallo fue revertido en marzo pasado por el Tribunal de Apelaciones.

Burford también confirmó este viernes que, junto con Eaton Park llevarán el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.

Dado que Petersen Energía Inversora y Petersen Energía eran sociedades constituidas en España, Burford invocará ante el CIADI el tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991 y que entró en vigor un año después.

La firma británica también anticipó que buscarán abrir el arbitraje en el CIADI bajo el tratado bilateral de inversión entre Argentina y Estados Unidos, país de origen de Eaton Park.

Pese a que los procesos de arbitraje en el CIADI duran en promedio unos cuatro años, Burford se mostró este viernes confiado en lograr un resultado favorable al observar que Argentina perdió el 86 % de las 51 demandas en su contra en ese tribunal arbitral.

Argentina también se muestra confiada. Fuentes oficiales consultadas por EFE creen que un pedido de apertura de arbitraje no prosperará.

Según sostuvo este viernes la Procuración del Tesoro de Argentina en un comunicado, la decisión de acudir al CIADI constituye un nuevo esfuerzo "improcedente" por parte de los demandantes por "pretender revivir, sin credibilidad alguna, un reclamo que ya fue rechazado de manera contundente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito".

YPF tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina como mayor productora de hidrocarburos del país.

Según el último balance de YPF, presentado este jueves, la compañía cuenta con activos por valor de 30.358 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.635 millones de dólares.