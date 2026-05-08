Mundo
08 de mayo de 2026 a la - 06:25

Atraco a banco con rehenes obliga a fuerte dispositivo policial en urbe alemana de Sinzig

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Berlín, 8 may (EFE).- Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (oeste de Alemania) ha obligado a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad, informaron medios como el diario Bild y el portal de noticias T-Online.

Por EFE

Según indicó en un comunicado la Policía "en estos momentos hay numerosos agentes desplegados en la zona de Sinzig".

El diario Bild informó en su edición digital de que, hacia a las 7.00 GMT, operativos de las fuerzas especiales de la Policía se dirigían hacia el centro de la ciudad, acompañados por un helicóptero, después de que un hombre amenazara a un trabajador del banco.

Según T-Online, se desconoce si el atraco y secuestro lo han realizado una o varias personas, y frente a la filial del banco hay un furgón blindado para el transporte de dinero.