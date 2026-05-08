Barcelona busca artistas para crear esculturas de Freddy Mercury o Caballé en la ciudad

Mercury, el célebre cantante de la banda británica 'Queen', y la soprano catalana Caballé, interpretaron juntos la canción de los Juegos Olímpicos de 1992 en la ciudad, por lo que las instituciones de la ciudad quieren rendirles homenaje.

"La canción 'Barcelona' es el himno de facto de la ciudad. Con estas esculturas se rinde un homenaje que era una deuda histórica de Barcelona con esa pareja", apuntó este viernes el alcalde de la ciudad, el socialista Jaume Collboni.

El Programa Municipal de Impulso al Arte Público 2026-2027 también prevé una escultura de homenaje al urbanista catalán Idelfons Cerdà, otra dedicada al emprendimiento y otra para artistas emergentes.

Los artistas de cada una de las obras se escogerán en un proceso de selección que llevará a cabo el Consell d'Art Públic (formado por miembros de los principales museos y organismos artísticos de la ciudad), con requisitos distintos para artistas de amplia trayectoria y emergentes.

Serán los tres elegidos de la categoría de artistas consolidados, a partir de una terna de candidaturas que propondrá una comisión de arte urbano, los que elaboren las esculturas de Mercury, Caballé y Cerdà.

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El programa "nace con la voluntad de fomentar la creación contemporánea" y "convertir la ciudad en un museo", y tiene un presupuesto total de 1,5 millones de euros, detalló el alcalde.

Cada estatua tendrá un presupuesto de 400.000 euros por obra, de los que 25.000 serán para los honorarios del artista. Se prevé que las esculturas se inauguren en 2027.

Por su parte, en la categoría de artistas emergentes, el objeto de las obras será de libre elección y podrá presentarse cualquier artista de todas las edades y procedencias.

Collboni, quien recordó que hacía un cuarto de siglo que no había un plan de arte en el espacio público, apuntó que el objetivo de todo el programa pasa también "por reivindicar el derecho a la belleza artística a disfrutar por la ciudadanía".