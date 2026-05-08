Canadá eleva a seis el número de personas aisladas en el país por riesgo de hantavirus

Estos tres nuevos posibles casos se suman a los de otras tres personas que se encuentran en aislamiento en Canadá por su relación con el crucero MV Hondius.

Además, otros cuatro canadienses todavía se encuentran a bordo del crucero que se dirige hacia las islas Canarias (España).

La directora general de Salud Pública de Canadá, Joss Reimer, explicó en una rueda de prensa que ninguna de las seis personas que están en aislamiento en el país norteamericano ha mostrado hasta el momento síntomas de la enfermedad.

"Quiero dejar claro que no hay evidencia de que los individuos sin síntomas puedan transmitir el hantavirus a otros. Sin embargo, dado que la enfermedad se puede manifestar en cualquier momento, seguimos recomendando que estos individuos permanezcan en aislamiento hasta que haya pasado su periodo de riesgo de desarrollar la enfermedad", añadió Reimer.

La funcionaria explicó que de los tres posibles casos iniciales, dos personas viajaron en el MV Hondius pero abandonaron el barco la semana pasada, antes de que se conociese el brote epidemiológico.

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Esas dos personas, junto con un tercer canadiense, partieron desde Johannesburgo (Sudáfrica) en un vuelo en el que también viajaba una persona infectada por hantavirus.

Los otros tres posibles casos revelados este viernes fueron personas que compartieron un vuelo distinto con una persona infectada por la enfermedad.

Reimer también afirmó que su agencia está en contacto con los cuatro canadienses que permanecen en el MV Hondius y que ninguno muestra síntomas de la enfermedad.

Un funcionario de la Agencia de Salud Pública de Canadá se ha desplazado a las islas Canarias para apoyar a los pasajeros canadienses.

Una vez que esos cuatro pasajeros sean repatriados a Canadá serán sometidos a controles y recibirán indicaciones sobre su aislamiento.