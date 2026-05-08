Carlos III y la reina Camila le desean a Attenborough un feliz 100 cumpleaños

"Deseándole a Sir David Attenborough un muy feliz centenario. Que disfrute de un festejo especial esta noche", reza el mensaje de los reyes colgado en la cuenta oficial de la familia real en Instagram, que acompaña con fotografías del famoso naturalista.

Asimismo, el exfutbolista de la selección inglesa David Beckham, que ostenta también el título de 'caballero' (sir), deseó felicidades a Attenborough en este día especial.

"Feliz centenario a nuestro Tesoro Nacional", señala Beckham en su cuenta de Instagram.

El centro Royal Albert Hall de Londres albergará esta noche un homenaje de 90 minutos en el que se combinará música, mensajes de admiradores y la proyección de extractos de los documentales que ha realizado Attenborough a lo largo de sus más de sesenta años de carrera como presentador y divulgador del mundo animal.

Ayer, el naturalista emitió un mensaje grabado para manifestar su agradecimiento por la gran cantidad de felicitaciones que ha recibido estos días con motivo de su cumpleaños.

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Attenborough dijo sentirse "abrumado" por las felicitaciones y admitió que no podía contestar a todos los "amables mensajes", pero que los agradecía "de todo corazón".

"Les deseo un muy feliz día a quienes hayan planeado eventos locales para mañana", añadió el naturalista sobre las celebraciones planeadas en escuelas y centros locales para rendirle tributo.

Dentro de los actos de homenaje que se celebran a lo largo y ancho del país, llama la atención un retrato gigante en la arena que los artistas del colectivo Sand In Your Eye han realizado en la playa de Morecambe Bay, como puede verse en su cuenta de Instagram 'Sandinyoureye'.