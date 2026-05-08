China eleva precios de combustibles ante la volatilidad en el mercado del petróleo

Según un comunicado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el principal organismo de planificación económica del país, la gasolina y el diésel subirán 320 yuanes (unos 46,7 dólares) y 310 yuanes (unos 45,1 dólares) por tonelada, respectivamente.

La cartera explicó que el aumento responde a la fuerte volatilidad de los precios internacionales del crudo, cuyo precio medio en los últimos diez días laborables se ha mantenido por encima del registrado en el ciclo de fijación anterior.

El organismo también instó a las principales compañías petroleras del país, entre ellas Sinopec y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a organizar la producción y el transporte para garantizar el suministro estable en el mercado interno.

Asimismo, pidió a las autoridades locales reforzar la supervisión del mercado y sancionar posibles infracciones de la normativa de precios.

El regulador ya anunció una subida de los precios de la gasolina y el diésel en marzo por el mismo motivo, que, según medios financieros locales, fue la mayor en casi cuatro años, con incrementos de 695 yuanes (100,6 dólares) por tonelada para la gasolina y de 670 yuanes (97 dólares) para el diésel.

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China revisa los precios minoristas de gasolina y diésel aproximadamente cada diez días laborables, en función de la evolución del crudo internacional y teniendo en cuenta factores como los costes de procesamiento, los impuestos, la distribución y los márgenes.

El ajuste se produce en un contexto de tensiones en Oriente Medio que han elevado la preocupación por la estabilidad del suministro energético global.

China ha advertido repetidamente sobre el impacto que un bloqueo prolongado de la vía tendría sobre la economía global y sobre su propia seguridad energética, dado que alrededor del 45 % de sus importaciones de petróleo y gas pasan por esa ruta marítima.