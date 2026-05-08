Cincuenta y seis candidaturas optan al Premio Princesa de Asturias de Investigación

Esta categoría está destinada a distinguir "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento y/o invención en la astronomía y la astrofísica, las ciencias médicas, las ciencias tecnológicas, las ciencias de la Tierra y del espacio, las ciencias de la vida, la física, las matemáticas y la química, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos campos y de las técnicas relacionadas con ellas", según recoge el reglamento de estos galardones internacionales.

El año pasado fue distinguida con este premio la genetista estadounidense Mary-Claire por sus trabajos pioneros para la prevención del cáncer y su contribución a salvar millones de vidas.

En las ediciones más recientes fueron premiados también Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst, Jeffrey M. Friedan, Joel F. Habener y Svetlana Mojsov por el desarrollo de nuevos medicamentos que ayudan a controlar la diabetes y a combatir la obesidad, en 2024; Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y Bonnie L. Bassler por sus logros en la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a antibióticos, en 2023, o los expertos en inteligencia artificial Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio y Demis Hassabis, en 2022.

El de Investigación Científica y Técnica será la tercera categoría en fallarse este año, después de que el pasado miércoles se concediera el de Comunicación y Humanidades a la productora de animación japonesa Studio Ghibli y la semana pasada el de las Artes a la cantante estadounidense Patti Smith.

Aún quedarán por fallarse los premios Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

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El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año llegan a su cuadragésimo sexta edición, se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.