Comienza el recuento de las elecciones escocesas, clave para el futuro del independentismo

En Glasgow, el escrutinio arrancó en el Glasgow International Arena, antiguo Emirates Arena, situado en el este de la ciudad junto al estadio del Celtic y sede de varias competiciones de los Juegos de la Commonwealth de 2014, donde se cuentan los votos de las circunscripciones de la ciudad y de la región electoral de Glasgow.

Al igual que en las elecciones de 2021, el recuento no se realiza durante la noche electoral, sino a partir de la mañana siguiente.

Las primeras declaraciones se esperan a partir del mediodía y la mayoría de resultados durante la tarde.

Unas cuatro millones de personas estaban llamadas a las urnas para elegir a los 129 miembros del Parlamento de Holyrood, formado por 73 escaños de circunscripción y 56 de listas regionales, dentro de un sistema mixto que combina representación directa y proporcional.

La participación podría situarse entre el 50 y el 55 %, por debajo del 63 % registrado en 2021, según estimaciones difundidas por medios locales.

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El SNP, liderado por el ministro principal John Swinney, aspira a alcanzar o superar la mayoría absoluta ( 65 escaños ), que ya logró en 2011 bajo el liderazgo de Alex Salmond, ministro principal entre 2007 y 2014 y fallecido en 2024.

Aquel resultado abrió la puerta al referéndum de independencia de 2014, en el que el 55 % de votantes rechazó la secesión.

En 2021, el SNP de Nicola Sturgeon volvió a ganar las elecciones pero se quedó un escaño por debajo de la mayoría absoluta, con 64 diputados. Lograron formar gobierno gracias a una alianza con los Verdes.