Cruz Roja no ve suficiente que Israel les deje visitar prisiones sin hablar con detenidos

"Aún no (participaremos de estas visitas)", dijo a EFE un portavoz del organismo, que añadió: "Lo vemos como un posible paso en la dirección correcta y discutiremos con las autoridades pertinentes las modalidades y condiciones para la reanudación de las visitas".

Según detalló el diario 'Haartez', Israel respondió hoy a una apelación que estaba abierta en el Tribunal Supremo, aceptando que el personal del Comité Internacional de la Cruz Roja recorra de nuevo las instalaciones penitenciarias y se reúna con guardias, pero no que converse en privado con los reclusos.

Estos encuentros con los detenidos palestinos son la única forma con la que el comité puede documentar y supervisar si son tratados según "las leyes y normas reconocidas internacionalmente y los principios de humanidad", según detalla la entidad entre sus funciones, ayudando a prevenir el uso de la tortura, el hambre o los malos tratos.

La organización no ha visitado estos centros penitenciarios desde los ataques de Hamás de 2023 que desencadenaron el escenario actual del conflicto palestino-israelí.

En los últimos dos años, y durante el mandato de Itamar Ben-Gvir como ministro de Seguridad Nacional, las condiciones en las que se encuentran los presos palestinos de seguridad han empeorado con falta de asistencia médica o alimento suficiente.

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ONG como B'Tselem han denunciado abusos y maltrato generalizados en los centros de detención y prisiones israelíes, según testimonios de presos liberados, incluidos casos de violencia sexual contra los palestinos.

También, al menos 103 han muerto bajo custodia, según el registro de Médicos por los Derechos Humanos Israel.