¿Cuánto aguanta el cuerpo humano sin beber? A partir del tercer día hay riesgo de muerte

"En el tercer día empieza la fase crítica", señaló este viernes a EFE el especialista en nutrición Pedro Casado, quien puntualizó que, "en los casos de huelga seca como forma de protesta, los implicados suelen permitir pequeñísimas ingestas de 50 o 60 mililitros para prolongar la presión que quieren ejercer".

En el caso de Abukeshek, que fue arrestado en aguas internacionales cuando viajaba a Gaza con la Flotilla Global Sumud, se desconoce si la huelga seca es estricta, pero la Flotilla exigió ayer su "liberación inmediata" porque temen que pierda la vida entre hoy y el próximo domingo.

Justamente el domingo, el Tribunal de Magistrados de Ashkelon, en el sur de Israel, celebrará una vista para decidir entre la prórroga de la detención o la liberación de Abukeshek y del otro activista que continúa detenido, el brasileño Thiago Ávila.

"El cuerpo humano puede aguantar hasta 60 días sin comer -según Casado-, sin embargo seis días es lo máximo que soporta sin beber, y a partir de tercer día se puede entrar en fracaso renal y morir".

En el caso de Abukeshek hay factores que juegan a su favor, como el hecho de ser un hombre relativamente joven y de constitución fuerte, pero le pueden debilitar "factores estresantes", como el hecho de estar encarcelado y sometido a constantes interrogatorios, según el médico internista.

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Según relató a EFE la esposa del detenido, Sally Issa, el activista está encerrado en "una celda muy fría con una luz intensa" que nunca se apaga, "lo que le impide dormir y le hace estar desorientado".

En general, estas condiciones favorecen el debilitamiento, pero el hecho de que haga frío en su celda puede alargar su esperanza de vida, porque "la ausencia de sudoración" es beneficiosa para una persona que no ingiere líquidos.

Salif Abukeshek inició la huelga de hambre el pasado 2 de mayo, poco después de ser detenido el 28 de abril junto a 170 activistas, de los que sólo dos permanecen todavía en prisión.

En estos momentos, y hasta que se cumplan 20 días sin comer, el detenido está en la "segunda fase" de la huelga de hambre, en la que "el cuerpo está consumiendo las grasas, que es una fuente de energía habitual para el organismo", por lo que "no suelen presentarse síntomas ni consecuencias graves, tan solo cierto debilitamiento", hasta que se entra en la tercer fase.

Mucho más grave es la huelga de sed o seca, que Abukeshek decidió iniciar el 6 de mayo, porque "el riñón se seca, no filtra correctamente y el cuerpo no se desprende de las sustancias tóxicas".

El único recurso que tiene el organismo para evitar la deshidratación es reducir la orina, pero aún así "al tercer día se puede entrar en fracaso renal".

"El organismo es capaz de adaptarse a una ingesta muy baja de agua durante cierto tiempo, pero sin ningún líquido nadie ha sobrevivido más de seis días", concluye Casado.

El fin de la huelga de hambre seca también es un momento delicado porque "la recuperación de un proceso de desnutrición y deshidratación tiene que ser gradual y supervisada por profesionales", prosigue el especialista, miembro del grupo de trabajo de nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Además, puede ocasionar secuelas a largo plazo como debilidad muscular crónica, osteoporosis, enfermedades renales o cardíacas y problemas de salud mental como depresión o ansiedad.