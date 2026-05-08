Cuatro muertos y unos 30 heridos en enfrentamientos armados en Libia, según medios locales

Según el medio, la mayoría de los heridos eran hombres armados implicados en los enfrentamientos que tuvieron lugar en Zawiya, donde, además, se lanzaron "proyectiles de grueso calibre" que impactaron diversas infraestructuras, entre ellas, una refinería que tuvo que ser evacuada y cuyas operaciones quedaron suspendidas.

También una empresa para la comercialización de petróleo informó de daños en un tanque de queroseno para aviación, tras recibir el impacto directo de dos proyectiles que provocaron el derrame de "grandes cantidades" de combustible.

El Centro de Medicina de Emergencia y Apoyo dijo haber recibido decenas de llamadas de ciudadanos atrapados en la zona de los enfrentamientos, y a los que no han podido atender debido a la violencia desatada, que impide el acceso y los desplazamientos por determinados pasos.

Por su parte, la Media Luna Roja Libia de Sabrata y Surman -ciudades cercanas a Zawiya- declaró el estado de emergencia en la ciudad en previsión de "cualquier acontecimiento que pueda requerir ayuda urgente o intervención médica".

Desde hace meses, las ciudades de Zawiya y otras cercanas a Trípoli registran frecuentes episodios de violencia entre milicias rivales y grupos armados, en medio de una frágil situación de seguridad en el oeste de Libia, aunque suelen durar apenas unas horas, al ser frenados por consejos locales.

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Los hechos se producen a punto de cumplirse un año de unos duros enfrentamientos, que comenzaron el 12 de mayo de 2025 y duraron dos días, con un saldo de, al menos, 12 muertos y varias decenas de heridos.