Cuba tacha de "fábula" el "supuesto" ofrecimiento de EEUU de 100 millones en ayuda

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió al respecto en las redes sociales que Rubio, "consciente de que necesita de la mentira para justificar su criminal atropello contra el pueblo cubano, fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares, pretendiendo engañar al pueblo de Cuba y a los propios estadounidenses".

"¿Dónde están, a qué los dedicaría?", cuestiona el jefe de la diplomacia de la isla y señala que "lo que sí conoce muy bien el político anticubano, como conoce mucha gente, porque es información pública, son las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE. UU.".

Añade que Rubio "conoce también el daño humano despiadado de esa guerra, las limitaciones en ingresos, tecnología, alimentos, combustible y medicinas que provoca".

"Hace falta gran cinismo para pronunciar, sin vergüenza, una declaración de supuesta ayuda de modo tan mendaz", afirmó.

El canciller ya había tachado de "cínicas, hipócritas y mendaces" declaraciones anteriores del secretario de Estado según las cuales Washington estaría dispuesto a dar más ayuda humanitaria a la isla.

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Asimismo afirmó que "la agresión de EE.UU. contra Cuba es un castigo colectivo de naturaleza genocida que condena a la nación entera y la utiliza como rehén con fines de dominación".

Rubio declaró este viernes, en una rueda de prensa durante su visita a Roma, que en la audiencia de la víspera con el papa León XIV le comunicó que EE.UU. proporcionó "6 millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica".

"Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria", añadió, pero dijo que "hasta ahora no han aceptado distribuirla para ayudar al pueblo de Cuba. Pensamos en ayuda para el huracán, pero es el régimen el que no lo acepta".

Desde enero pasado, EE.UU. presiona al Gobierno de la isla para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país.

La presión se intensificó en la última semana con la advertencia de Washington advirtiendo que no tolerará bases militares o de inteligencia de "adversarios" (China) en la isla, mientras La Habana denuncia estos argumentos como "pretextos falaces" para tratar de justificar una posible intervención.