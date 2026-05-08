Delegados de treinta países asistirán a Lima a un foro de inversión con enfoque de género

El foro se celebrará en la capital peruana del 26 al 28 de mayo, organizado por Pro Mujer, una organización fundada en 1990 en Bolivia y actualmente también con presencia países como Argentina, México, Nicaragua, Perú y Guatemala.

La cita reunirá a representantes del sector financiero, organismos multilaterales, gobiernos, empresas, academia, emprendedoras y de la sociedad civil para abordar el desafío de cómo movilizar capital, innovación y políticas públicas para cerrar brechas de género y construir economías más inclusivas y sostenibles.

El Foro GLI Latam es considerado como la principal plataforma para impulsar esta agenda y reúne a participantes de más de treinta países para generar alianzas, visibilizar soluciones y promover "cambios concretos" en el ecosistema financiero y de impacto, añadieron sus organizadores.

En su edición anterior, celebrada en Ciudad de México en 2025, la cita convocó a más de 1.700 participantes de 33 países y dejó una hoja de ruta para transformar sistemas, fortalecer alianzas y empoderar a las mujeres como herramienta clave para un crecimiento económico con impacto e inclusivo en la región.

Su agenda en Lima se desarrollará bajo el concepto de 'Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo', y pondrá especial énfasis en el rol de las mujeres rurales en el contexto del Año Internacional de la Mujer Agricultora.

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"Hoy no se trata solo de impulsar la inversión con enfoque de género como una alternativa, sino de entenderla como una condición necesaria para construir economías más resilientes, innovadoras e inclusivas en América Latina", afirmó al respecto la directora de Pro Mujer, Carmen Correa, en el comunicado.

La representante añadió que el foro "busca acelerar una transformación que ya está en marcha en la región: la de un modelo económico que reconoce el valor de invertir en mujeres no solo por igualdad, sino por su impacto directo en el crecimiento, la productividad y la ampliación de oportunidades económicas."

Pro Mujer sostuvo que Perú es "una oportunidad estratégica para posicionarse como un actor relevante en la conversación sobre inversión de impacto y desarrollo con igualdad de género" al ser el país anfitrión de este encuentro.