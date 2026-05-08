Desarticulan red de narcotráfico que operaba en el Pacífico de Guatemala

Según la investigación, la red utilizaba lanchas pesqueras tipo 'tiburoneras' para movilizar cargamentos de ilegales por el litoral guatemalteco.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó que la operación consistió en allanar 13 lugares en el sur del país, lo que permitió detener a Allende Del Mar Zarceño Castillo, señalado como el presunto cabecilla de la organización.

Entre los detenidos figuran los coordinadores logísticos identificados como Miguel Francisco M., Jhony Estuardo A. y Walter Amílcar R., requeridos por un tribunal guatemalteco por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Asimismo, el Ejército de Guatemala puso a disposición de la justicia al teniente Juan 'N', de 31 años, arrestado por el delito de peculado por sustracción.

Las autoridades vinculan este operativo con el hallazgo de 898 kilos de cocaína en 2025 en una propiedad del presunto líder conocida como 'Rancho Allende'.

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"La investigación inició en 2024 y continúa en desarrollo para determinar posibles vínculos con otras redes dedicadas al narcotráfico transnacional", explicó la Policía Nacional Civil en un comunicado.

Guatemala es utilizada por su posición geográfica como puente por los carteles internacionales para trasladar droga desde Suramérica hacia Estados Unidos.

En lo que va de 2026, las fuerzas de seguridad guatemaltecas han capturado a 15 narcotraficantes reclamados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Ese tipo de arrestos ascendió a 19 en todo 2025.