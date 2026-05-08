Dos aviones de rescate de la UE se suman al operativo para repatriar pasaje del crucero

Con esta decisión se despejan parte de las dudas surgidas en torno a la logística de la operación para repatriar a 110 pasajeros del crucero, donde se produjo un brote de hantavirus, que arribará al puerto tinerfeño de Granadilla la madrugada del domingo, señaló en rueda de prensa este viernes el portavoz del Gobierno regional canario, Alfonso Cabello.

Además, en el buque viajan unos 30 tripulantes, que permanecerán a bordo para que, una vez completado el desembarque de pasajeros, zarpe rumbo a Países Bajos, añadió Cabello.

Casi todos los países han respondido y desplazarán aviones que se espera que aterricen en Tenerife Sur entre la tarde-noche del sábado y el domingo por la mañana.

Entre los países que han confirmado se encuentran Turquía, Grecia y Estados Unidos, que colaborará con Canadá para los ciudadanos de ese país, además de Países Bajos y Reino Unido, además de España.

En el aeropuerto habrá además un puesto de mando avanzado para coordinar la partida de los aviones una vez hayan desembarcado los pasajeros de cada país, de manera que no haya "desfases", dijo Cabello, y concretó que se asignarán a un avión "escoba" europeo los ciudadanos que no tengan un vuelo asignado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que Países Bajos se hará cargo de la tripulación no esencial e indicó además que en torno a mediodía del domingo comenzaría la operativa de desembarco para garantizar que el Hondius abandona el puerto de Granadilla el lunes, antes del cambio en las condiciones meteorológicas previsto para el martes, que harían imposible la maniobra.

El portavoz canario detalló que el objetivo es que durante el domingo se realice todo el operativo de desembarco y la repatriación de los 110 pasajeros, que saldrán del buque "encapsulados" en botes y se desplazarán en vehículos "hasta el pie de las escalerillas" de los aviones, sin pasar en ningún momento por la terminal del aeropuerto.

Pero, si hubiera algún inconveniente imprevisto, hay margen hasta la tarde del lunes, indicó.