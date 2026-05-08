Dos ONG registran 27 presos políticos muertos en custodia de Estado venezolano desde 2014

Ambas organizaciones no gubernamentales publicaron en la red social Instagram una lista con los nombres y las fechas de fallecimiento de los presos políticos, entre los que cuentan también a Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021, tras 12 años detenido.

Según Provea y JEP, el año con más muertes bajo custodia de Estado fue 2024, con cinco, seguido de 2019 y 2025, con cuatro fallecimientos cada uno.

"Estas 27 muertes evidencian la vulnerabilidad de ciudadanos cuando no existen instituciones capaces de afrontar los abusos de poder. En Venezuela urge un proceso genuino de reinstitucionalización que ponga la garantía de los derechos humanos en el centro", expresaron las ONG.

En la publicación, indicaron que Quero Navas, un comerciante informal de 51 años de edad, fue detenido en enero de 2025 "sin orden judicial" por "presuntos funcionarios encapuchados" de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y "sometido a desaparición forzada".

Su madre, Carmen Teresa Navas, de más de 80 años, "lo buscó durante 16 meses en cárceles, tribunales y fiscalías, recibiendo silencio o información falsa" e "incluso denunció haber sido hostigada para que dejara de reclamar".

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Las ONG señalaron que, en octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo le informó a Navas que su hijo estaba recluido en un centro penitenciario cerca de Caracas, aun cuando había sido enterrado tres meses antes "sin presencia familiar".

Provea y JEP exigen que sea investigado el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, así como el exfiscal general Tarek William Saab y el exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz, quienes renunciaron el pasado febrero.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso el jueves e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

Según el comunicado, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

Luego de varios llamados de ONG, activistas y partidos políticos para que se abriera una investigación independiente, cuestionando los argumentos del ministerio penitenciario, la Fiscalía informó sobre el inicio de las averiguaciones y ordenó la exhumación, que se realizó este viernes en un cementerio del sureste de Caracas.