EE.UU. inicia el proceso para revocar la ciudadanía a 12 personas por diferentes delitos

El Departamento de Justicia indicó este viernes que presentó los casos contra estos individuos en varios distritos federales del país, en lo que supone una expansión de las políticas antimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, explicó en un comunicado que las 12 personas señaladas para el proceso de "desnaturalización" -revocar la ciudadanía a un estadounidense nacido en el extranjero- fueron acusadas de cometer fraude, abuso sexual o apoyo al terrorismo.

"La Administración Trump está tomando medidas para corregir estas vulneraciones graves de nuestro sistema de inmigración", agregó el fiscal.

Entre los individuos señalados por el Gobierno están Victor Manuel Rocha, un estadounidense de origen colombiano condenado por espionaje para Cuba; Oscar Alberto Pelaez, un sacerdote también nacido en Colombia condenado por abuso sexual en 2002; y Kevin Robin Suárez, nacido en Bolivia, condenado en 2020 por una conspiración para comprar y traficar armas.

Para que el Gobierno pueda revocar la ciudadanía de alguien, tiene que probar ante un tribunal que el individuo la obtuvo de manera fraudulenta o ilegal, por ejemplo, ocultando antecedentes penales de crímenes que lo harían no apto para la ciudadanía, o haber contraído un matrimonio ficticio.

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En junio del año pasado, el Departamento publicó un memorando instruyendo a su División de Asuntos Civiles a que se enfocara en casos de revocación de ciudadanía.

El documento enumeró una lista de individuos que el Departamento debía priorizar en esos procesos, incluyendo a las personas con nexos con el terrorismo, el narcotráfico, los implicados en el tráfico de personas o quienes hayan cometido fraude en programas de ayudas públicas.

Entre los requisitos para obtener la ciudadanía, y que de no cumplirse pueden llevar a que esta sea revocada, está también el "buen carácter moral", un término que no está definido específicamente en la ley y que, según advirtieron algunas organizaciones, puede dar paso a que se revoque la nacionalidad por acciones amparadas por la Primera Enmienda, como protestar.

"La Administración Trump ha arrestado, detenido y deportado a manifestantes a favor de Palestina que asistieron a protestas donde se dañaron bienes y propiedades. La desnaturalización podría convertirse en una extensión de esos intentos", según señaló un informe de la organización Brennan Center for Justice.